Росія порушила договір. НАТО має право розміщувати сили в Східній Європі, - замгенсека

За словами заступника генерального секретаря Алянсу Мірча Джоане, Москва порушила основний акт НАТО-Росія після того, як напала на Україну й припинила вести діалог з військово-політичним блоком.

Згідно з актом, який було укладено в 1997 році, обидві сторони повинні були працювати над запобіганням будь-якому загрозливому нарощуванню звичайних озброєнь в узгоджених регіонах Європи.

"Вони ухвалили рішення, взяли на себе зобов'язання не нападати на сусідів, але вони це роблять, і проводити регулярні консультації з НАТО, але вони і цього не роблять. Тому я думаю, що насправді цей установчий акт фактично не діє через Росію", – сказав Джоане.

Як відзначив Джоане, відтепер НАТО не має обмежень щодо зміцнення власних позицій на східному фланзі.