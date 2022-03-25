"Россия не нарушала конвенции". У Путина ответили Зеленскому по фосфорным бомбам

У президента России Владимира Путина ответили на обвинения украинской стороны в применении фосфорных бомб. Российская Федерация якобы никогда не нарушала международные конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Россия никогда не нарушала международных конвенций, по деталям все-таки рекомендуем обращаться в Министерство обороны", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отметим, применение боеприпасов с белым фосфором запрещено протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года. Протоколы не подписаны такими странами, как США и Израиль.