"Россия не нарушала конвенции". У Путина ответили Зеленскому по фосфорным бомбам
У президента России Владимира Путина ответили на обвинения украинской стороны в применении фосфорных бомб. Российская Федерация якобы никогда не нарушала международные конвенции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Россия никогда не нарушала международных конвенций, по деталям все-таки рекомендуем обращаться в Министерство обороны", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отметим, применение боеприпасов с белым фосфором запрещено протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года. Протоколы не подписаны такими странами, как США и Израиль.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО заявил, что российские войска применяют фосфорные бомбы при обстрелах.
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