"Росія не порушувала конвенції". У Путіна відповіли Зеленському щодо фосфорних бомб
У президента Росії Володимира Путіна відповіли на звинувачення української сторони в застосуванні фосфорних бомб. Російська Федерація нібито ніколи не порушувала міжнародні конвенції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Росія ніколи не порушувала міжнародних конвенцій, за деталями все-таки рекомендуємо звертатися до Міністерства оборони", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Зазначимо, застосування боєприпасів з білим фосфором заборонено протоколами 1977 року до Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року. Протоколи не підписані такими країнами, як США та Ізраїль.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО заявив, що російські війська застосовують фосфорні бомби при обстрілі.
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