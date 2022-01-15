UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия может нарастить поставки газа в Европу, но есть условие

Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация может нарастить поставки газа в Европу. Но для этого сторонам необходимо заключить долгосрочные контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Москва готова поставлять больше газа в Европу, но должна быть понятная сбытовая политика, поскольку инвестиции в добычу требуют время, чтобы окупиться.

"Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - отметил он.

Напомним, ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что Россия причастна к газовому кризису в Европе, поскольку могла на треть увеличить поставки, но в то же время на сегодня держит спотовые продажи ограниченными.

До этого в России утверждали, что ситуация с ценами в Европе будет более стабильная, если большая часть потребления будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвропаГаз