Россия может нарастить поставки газа в Европу, но есть условие

Российская Федерация может нарастить поставки газа в Европу. Но для этого сторонам необходимо заключить долгосрочные контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Москва готова поставлять больше газа в Европу, но должна быть понятная сбытовая политика, поскольку инвестиции в добычу требуют время, чтобы окупиться.

"Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - отметил он.