Росія нарощує війська на кордоні з Україною, - Бондар

Фото: Богдан Бондар (скріншот)

РФ активно розбудовує військову інфраструктуру

Росія нарощує угруповання військ, які розміщуються вздовж українсько-російського кордону. Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

Він зазначив, що нарощення військ спостерігається, як на харківському напрямку, так і неподалік Маріуполя. За словами Бондара, це поступово відбувалось протягом усього часу конфлікту на Донбасі.

"Просто на початковому рівні, скажімо, у них також можливості були обмежені. Та за цей час вони побудували і полігони і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього. Тому що цей напрямок був не зовсім загрозливий для Російської Федерації, але зараз вони практично відбудували залізничну дорогу, яке вже не проходить через територію України", - зазначив Бондар.

Він додав, що РФ розбудували військову інфраструктуру, для того щоб можна буо в короткі терміни здійснити перекидання сил та засобів.

Раніше голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) посол Яшар Халіта Чевік у своєму першому зверненні до Постійної ради у Відні заявив, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській це похвальний крок на шляху до розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення.

Нагадаємо, розведення сил і засобів у Станиці Луганській почалося в 26 червня.