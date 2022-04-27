Россия наращивает темпы наступления и готовит новые подразделения, - Минобороны Украины

Россия продолжает наступление. Враг и дальше пытается установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областями, а также обеспечить сухопутный коридор в аннексированный Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.
"Враг наращивает темпы проведения наступления. Практически во всех направлениях враг оказывает активное огневое воздействие. Наибольшая активность - на Слобожанском и Донецком направлениях. Оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях", - рассказал он.
По словам спикера Генштаба, российские оккупанты совершили 138 самолетных вылетов, из них по меньшей мере 38 - для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.
Спикер подчеркнул, что есть угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. По его словам, в целях усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси, Брянскую область дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии.
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