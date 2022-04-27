Росія нарощує темпи наступу та готує нові підрозділи, - Міноборони України

Росія продовжує наступ. Ворог і далі намагається встановити контроль над територією Донецької та Луганської областями, а також забезпечити сухопутний коридор в анексований Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства оборони Олександра Мотузяника

"Ворог нарощує темпи проведення наступу. Практично у всіх напрямках ворог має активний вогневий вплив. Найбільша активність - на Слобожанському та Донецькому напрямках. Окупант готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях", - розповів він.

За словами спікера Генштабу, російські окупанти здійснили 138 літакових вильотів, з них щонайменше 38 - для поразки об'єктів у Харківській та Донецькій областях.

Спікер наголосив, що є загроза продовження ракетно-авіаційних ударів по об'єктах України з території Білорусі. За його словами, з метою посилення адміністративного поліцейського режиму до прикордонної зони в Білорусі, Брянську область додатково введено підрозділи зі складу Росгвардії.