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Россия наращивает наступление на "Азовсталь", пытаясь продвинуться по суше

Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные продолжают атаковать защитников Мариуполя. Они атакуют как с неба, так и с земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Атаки с неба, земли и попытки продвинуться по суше. Циничность врага нарастает. Оккупанты атакуют не только защитников в "Азовстали", но и их семьи", - рассказал он.

По словам Андрющенко, буквально в пятницу 13 мая, оккупанты обнародовали в соцсетях личные контакты (телефоны, профили) невест и жен защитников.

"Самый тяжелый уровень не человечности и цинизма", - добавил советник главы города.

Ранее сообщалось, что бойцы из Мариуполя продолжают держать оборону "Азовстали", следуя приказу военного командования. Нарушить его и сдаться они не могут.

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Мариуполь