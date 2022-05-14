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Росія нарощує наступ на "Азовсталь", намагаючись просунутись сушею

Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові продовжують атакувати захисників Маріуполя. Вони проводять атаки як з неба, так і з землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Атаки з неба, землі та намагання просунутись по суші. Цинічність ворога наростає. Окупанти атакують не тільки захисників в "Азовсталі", але й їх сім’ї", - розповів він.

За словами Андрющенка, буквально у п’ятницю 13 травня, окупанти оприлюднили в соцмережах особисті контакти (телефони, профілі) наречених та дружин захисників.

"Найважчий рівень не людяності та цинізму", - додав радник очільника міста.

Раніше повідомлялося, що бійці з Маріуполя продовжують тримати оборону "Азовсталі", дотримуючись наказу військового командування. Порушити його та здатися вони можуть.

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Маріуполь