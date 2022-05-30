Россия направила на Змеиный подкрепление для оккупантов: что известно

Кремль не оставляет попыток захватить остров Змеиный. Для этого для поддержки российской группировки уже направили усиление в виде трех катеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"С целью обеспечения сводного подразделения вооруженных сил РФ, находящегося на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор", - говорится в сообщении.
Кроме того, как добавляют военные, оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма.
"В определенных районах враг дополнительно развернул в два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа", - сообщают в Генштабе.
Напомним, по последним данным Оперативного командования "Юг", российские военные пытаются вытащить из воды у острова Змеиный пораженный десантный катер типа "Раптор", и переправить его в пункт базирования Донузлав.
Также мы писали, почему для россиян так важен остров Змеиный.
Ранее в оккупированном Крыму российские военные развернули два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 "Ворчун".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.