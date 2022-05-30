Росія направила на Зміїний підкріплення для окупантів: що відомо

Кремль не залишає спроб захопити острів Зміїний. Для цього для підтримки російського угруповання вже направили посилення у вигляді трьох катерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"З метою забезпечення зведеного підрозділу збройних сил РФ, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох протидиверсійних катерів "Раптор", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як додають військові, окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму.

"У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу", - повідомляють в Генштабі.