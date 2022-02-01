Россия направила запросы по "гарантиям безопасности" странам-членам ОБСЕ

По словам министра, Финляндия вчера получила письмо от министра иностранных дел России Сергея Лаврова через российское посольство относительно гарантий безопасности.

"В письме запрашиваются мнения о принципах ОБСЕ, в том числе о том, что ни одна страна не должна повышать собственную безопасность за счет безопасности других стран", - заявил Хаависто.

Министр добавил, что письмо было направлено всем 57 странам-членам ОБСЕ, подчеркнул, что Финляндия уже готовит ответ по "гарантиям безопасности".

В письме затрагиваются те же вопросы, которые Россия поднимала в предыдущих письмах в адрес США и НАТО.

"Такой же язык используется Россией, и речь идет о принципах ОБСЕ. Это повод для дискуссии. В то же время, конечно, основной принцип ОБСЕ соблюдается. Независимые страны также независимы в выборе своих механизмов безопасности", - подчеркнул Хаависто.