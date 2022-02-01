Росія направила запити щодо "гарантій безпеки" країнам-членам ОБСЄ

Міністерство закордонних справ Росії направило запити щодо "гарантій безпеки" 57 країнам-членам НАТО. У листі запитуються думки про принципи ОБСЄ.
Про це заявив Міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta Sanomat.
За словами міністра, Фінляндія вчора отримала лист від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова через російське посольство щодо гарантій безпеки.
"У листі запитуються думки про принципи ОБСЄ, в тому числі про те, що жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку внаслідок безпеки інших країн", - заявив Хаавісто.
Міністр додав, що лист був направлений всім 57 країнам-членам ОБСЄ, підкреслив, що Фінляндія вже готує відповідь по "гарантіям безпеки".
У листі порушуються ті ж питання, які Росія підіймала в попередніх листах на адресу США і НАТО.
"Така ж мова використовується Росією, і мова йде про принципи ОБСЄ. Це привід для дискусії. Разом з тим, звичайно, основний принцип ОБСЄ дотримується. Незалежні країни також незалежні у виборі своїх механізмів безпеки", - підкреслив Хаавісто.
Зазначимо, що раніше Росія висунула заходу вимоги, назвавши це "гарантіями безпеки". Серед іншого там міститься вимога відмовити Україні в перспективі вступу в НАТО.
Нагадаємо, постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія погрожувала військовими діями, якщо її вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" не будуть виконані.