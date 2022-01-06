Россия направила военных в Казахстан. Они войдут в состав "миротворцев" от ОДКБ

"Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в состав сил вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - отметили в ОДКБ,

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - контролируемый Кремлем военный блок на постсоветском пространстве. В него входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.