Росія направила військових до Казахстану. Вони увійдуть до складу "миротворців" від ОДКБ

"Радою колективної безпеки ОДКБ прийнято рішення про направлення колективних миротворчих сил ОДКБ в Республіку Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації і нормалізації обстановки в країні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, до складу сил увійшли підрозділи Збройних сил Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Таджикистан і Киргизької Республіки.

"Основними завданнями колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних і військових об'єктів, надання сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан в стабілізації обстановки і повернення її в правове поле", - відзначили в ОДКБ,

Від Російської Федерації до складу колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи і військові частини Повітряно-десантних військ.

"В даний час літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії здійснюється перекидання на територію Республіки Казахстан російської частини миротворчого контингенту. Передові підрозділи з його складу вже приступили до виконання поставлених завдань", - йдеться в повідомленні.

Російські десантники вже в Алмати

За даними Телеграм-каналу Vласть о главном, кілька годин тому в Алмати прибув перший борт з російськими військами. Зараз вони проходять відпрацювання і протягом декількох годин збираються почати чергування в місті. Військові частини поблизу Алмати приведені у високу бойову готовність.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у зв'язку зі зверненням президента Казахстану прийняв рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в республіку з метою стабілізації і нормалізації обстановки.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - контрольований Кремлем військовий блок на пострадянському просторі. У нього входять Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан.