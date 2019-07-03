Россия направила свои корабли для контроля учений See Breeze

Российская Федерация направила свои корабли для контроля учений See Breeze-2019 совместно организованными Украиной и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В Национальном центре управление обороной РФ рассказали, что в районах проведения учений контроль за кораблями НАТО осуществляет противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

Также для дежурства задействованы самолеты морской авиации и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военно-морские учений Sea Breeze-2019 стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. По данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участия более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. Ведущую роль в подготовке играют Соединенные Штаты Америки. Планируется, что учения продлятся до 12 июля.

Кроме того, одну из локаций учений Sea Breeze-2019 пришлось изменить из-за предупреждения Российской Федерации о закрытии одного из участков Черного моря. В свою очередь руководитель учений от США, командир тактического соединения 65 Мэтью Лиман заявил, что важнейшим компонентом учений является усложнение организации и координация совместных усилий.