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Россия направила в ОРДЛО очередную группу военных для подготовки диверсий, - разведка

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Донбасс, Понедельник 29 ноября 2021 22:58
Россия направила в ОРДЛО очередную группу военных для подготовки диверсий, - разведка Фото: Россия направила на Донбасс новую группу военных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия перебросила на территорию временно оккупированных районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО) новую группу военных. Они усилят разведывательные, диверсионные и саперные подразделения боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"На минувшей неделе на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование Вооруженных сил России продолжает направлять кадровых российских офицеров и контрактников для выполнения задач в подразделениях боевиков. Их появление на Донбассе приводит к активизации разведывательно-диверсионных групп и интенсивному минированию местности

Такие действия приводят к потерям среди личного состава оккупантов, которые российская пропаганда пытается скрыть и использовать для дискредитации Вооруженных сил Украины.

Напомним, 29 ноября оккупационные войска на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую - поселок и близлежащие населенные пункты частично остались без света.

Отметим, сегодня пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела был ранен один украинский военный.

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