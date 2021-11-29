Боевики обстреляли ж/д станцию в Станице Луганской. Поселок частично без света

Оккупационные войска на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую. Поселок и близлежащие населенные пункты частично остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Луганского энергетического объединения".

Сообщается, что без света частично остались Станица Луганская и село Малиново - всего почти 1 200 абонентов. Поврежденные линии электропередачи будут восстанавливать завтра.

В то же время, как пишет suspilne.media, оккупанты вели обстрел в районе узловой железнодорожной станции "Кондрашевская Новая", жертв и пострадавших нет, а обстрел длился около часа.

Отметим, несмотря на близость к линии разграничения, с этой станции ходит электричка через Новый Айдар и Старобельск до Лантратовки - населенного пункта на границе с Россией.