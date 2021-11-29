Росія направила в ОРДЛО чергову групу військових для підготовки диверсій, - розвідка
Росія перекинула на територію тимчасово окупованих районів Донецької та Луганських областей (ОРДЛО) нову групу військових. Вони посилять розвідувальні, диверсійні та саперні підрозділи бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
"На минулому тижні на тимчасово окуповану територію в Донецьку і Луганську області прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних і саперних підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що командування Збройних сил Росії продовжує направляти кадрових російських офіцерів і контрактників для виконання завдань у підрозділах бойовиків. Їх поява на Донбасі призводить до активізації розвідувально-диверсійних груп та інтенсивного мінування місцевості
Такі дії призводять до втрат серед особового складу окупантів, які російська пропаганда намагається приховати і використовувати для дискредитації Збройних сил України.
Нагадаємо, 29 листопада окупаційні війська на Донбасі обстріляли Станицю Луганську - селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла.
Зазначимо, сьогодні проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу був поранений один український військовий.