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Россия направила десантников в Беларусь. Пройдут учения на фоне миграционного кризиса

Автор: Анастасия Рокитна

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для проведения учений. Они проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области, говорится в сообщении.

Подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. Для обеспечения десантирования задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые, взлетев с аэродрома на территории РФ, в настоящее время совершают полет в воздушном пространстве Беларуси.

Там отметили, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями белорусских вооруженных сил учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России.

Напомним, российские бомбардировщики были привлечены к патрулированию границы с Польшей.

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