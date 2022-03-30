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Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами, - Шольц

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Среда 30 марта 2022 02:52
Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 29 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия напала на Украину из-за своих империалистических взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Надо говорить прямо: Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами, а самая агрессивная война России против Украины направлена на захват территории. Мы не можем и не будем этого принимать", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц также предостерег, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Шольцом ужесточение санкций против России. Лидеры стран также обсудили противодействие Украины российской агрессии.

Ранее Шольц заявлял, что НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны Российской Федерации. При этом он подчеркнул, что Альянс не будет принимать участия в войне в Украине.

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Война России против Украины Олаф Шольц
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