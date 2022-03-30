Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами, - Шольц

Во вторник, 29 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия напала на Украину из-за своих империалистических взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

"Надо говорить прямо: Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами, а самая агрессивная война России против Украины направлена на захват территории. Мы не можем и не будем этого принимать", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц также предостерег, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".