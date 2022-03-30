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Росія напала на Україну, керуючись вкрай імперіалістичними поглядами, - Шольц

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Середа 30 березня 2022 02:52
Росія напала на Україну, керуючись вкрай імперіалістичними поглядами, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 29 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія напала на Україну через свої імперіалістичні погляди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись вкрай імперіалістичними поглядами, а найагресивніша війна Росії проти України спрямована на захоплення території. Ми не можемо і не будемо цього приймати", - підкреслив канцлер ФРН.

Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна і вкрай загрозлива".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив з Шольцем посилення санкцій проти Росії. Лідери країн також обговорили протидію України російській агресії.

Раніше Шольц заявляв, що НАТО готує радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації. При цьому він підкреслив, що Альянс не братиме участі у війні в Україні.

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Війна Росії проти України Олаф Шольц
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