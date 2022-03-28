ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны РФ, - Шольц

Новина українською →
Берлин, Понедельник 28 марта 2022 15:33
НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны РФ, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны Российской Федерации. Однако Альянс не будет принимать участия в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Шольц вновь отметил, что НАТО не будет частью войны в Украине. Однако Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия осмелится применить биологическое или химическое оружие.

Канцер Германии призвал российских военных не идти на такой шаг.

Напомним, в Белом доме заявили, что Россия может совершить нападение на одну из стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация НАТО Германия Олаф Шольц
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров