НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны РФ, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны Российской Федерации. Однако Альянс не будет принимать участия в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Шольц вновь отметил, что НАТО не будет частью войны в Украине. Однако Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия осмелится применить биологическое или химическое оружие.

Канцер Германии призвал российских военных не идти на такой шаг.