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Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: что известно

Фото: по Кривому Рогу нанесен ракетный удар (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Криворожской военной администрации Александра Вилкула.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях.
Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.

Обновлено 17.31. Вилкул попросил всех продолжать оставаться в укрытиях - фиксируются еще пуски ракет в сторону города.

"Все находимся в укрытиях! Еще пуск ракет в нашу сторону", - написал он.

Напомним, утром 6 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже власти подтвердили, что по городу был нанесен ракетный удар.

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