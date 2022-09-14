Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: що відомо

У середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях.

Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав він.

Оновлено 17.31. Вілкул попросив усіх залишатися в укриттях - фіксуються ще пуски ракет у бік міста.

"Всі знаходимось в укриттях! Ще пуск ракет в наш бік", - написав він..