RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: що відомо

Фото: по Кривому Рогу завдано ракетного удару (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях.
Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав він.

Оновлено 17.31. Вілкул попросив усіх залишатися в укриттях - фіксуються ще пуски ракет у бік міста.

"Всі знаходимось в укриттях! Ще пуск ракет в наш бік", - написав він..

Нагадаємо, вранці 6 вересня під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше влада підтвердила, що по місту було завдано ракетного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область