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Россия нанесла ракетные удары по военной инфраструктуре в Ровенской области

Фото: Россия нанесла ракетные удары по военной инфраструктуре в Ровенской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по военной инфраструктуре в Ровенской области. Сначала суток в области пять раз раздавался сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

По словам Коваля, в течение суток украинские Вооруженные силы сбили один беспилотник и одну ракету оккупантов.

"Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия, убытки устанавливаются", - отметил председатель ОВА.

Ранее мы сообщали, что оккупанты нанесли ракетные удары по военному полигону в Ровенской области.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 28-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Ровенская область