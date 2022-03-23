RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія завдала ракетних ударів по військовій інфраструктурі в Рівненській області

Фото: Росія завдала ракетних ударів по військовій інфраструктурі в Рівненській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти завдали три ракетні удари по військовій інфраструктурі в Рівненській області. Спочатку доби в області п'ять разів лунав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної Військової адміністрації Віталія Коваля.

За словами Коваля, протягом доби українські Збройні сили збили один безпілотник і одну ракету окупантів.

"Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія, збитки встановлюються", - зазначив голова ОВА.

Раніше ми повідомляли, що окупанти завдали ракетних ударів по військовому полігону в Рівненській області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 28-й день. Всі подробиці читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область