Оккупанты нанесли ракетные удары по военному полигону в Ровенской области

"По одному из общих военных полигонов нанесли два ракетных удара. На месте работают спасатели", - сообщил он.

Напомним, ранее в городе Сарны Ровенской области во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Как сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, в городе Сарны враги атаковали один из военных инфраструктурных объектов.

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