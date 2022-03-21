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Оккупанты нанесли ракетные удары по военному полигону в Ровенской области

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Ровенская область, Понедельник 21 марта 2022 07:55
Оккупанты нанесли ракетные удары по военному полигону в Ровенской области Фото: военный полигон в Ровенской области подвергся ракетной атаке (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Ровенской области атаковали полигон. Оккупанты нанесли два ракетных удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.

Ночью в области три раза звучали сирены воздушной тревоги.

"По одному из общих военных полигонов нанесли два ракетных удара. На месте работают спасатели", - сообщил он.

Напомним, ранее в городе Сарны Ровенской области во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Как сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, в городе Сарны враги атаковали один из военных инфраструктурных объектов.

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