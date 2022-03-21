Оккупанты нанесли ракетные удары по военному полигону в Ровенской области
В Ровенской области атаковали полигон. Оккупанты нанесли два ракетных удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.
Ночью в области три раза звучали сирены воздушной тревоги.
"По одному из общих военных полигонов нанесли два ракетных удара. На месте работают спасатели", - сообщил он.
Напомним, ранее в городе Сарны Ровенской области во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Как сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, в городе Сарны враги атаковали один из военных инфраструктурных объектов.
Война РФ против Украины продолжается уже 26-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.