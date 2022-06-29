ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия нанесла по Одесской области новый ракетный удар, - ОВА

Новина українською →
Одесса, Среда 29 июня 2022 17:41
Россия нанесла по Одесской области новый ракетный удар, - ОВА Фото: Россия нанесла по Одесской области новый ракетный удар (suspilne.media)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером среды, 29 июня, Россия выпустила по Одесской области две ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Очередная ракетная атака. Еще два крылатых "подарка" от рашистов прилетели в Одесскую область. Подробности - впоследствии", - написал он.

С начала суток РФ выпустила по Одесской области уже пять ракет.

Обновлено 18.00. Известно, что ракеты ударили по морскому побережью Измаильского района. По данным руководителя пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, спасатели по обломкам идентифицировали ракету, найденную в поле Одесского района. Это была Х-31. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

Россия нанесла по Одесской области новый ракетный удар, - ОВА

Как сообщалось, в Одессе днем в среду, 29 июня, раздался взрыв. Сразу после взрыва начали раздаваться сирены. Оказалось, РФ ударила по Одесской области ракетой Х-22, выпущенной из самолета Ту-22. Ее сбила ПВО. Она оказалась третьей, пущенной по региону с начала суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом