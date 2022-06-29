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Росія завдала по Одеській області нового ракетного удару, - ОВА

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Одеса, Середа 29 червня 2022 17:41
Росія завдала по Одеській області нового ракетного удару, - ОВА Фото: Росія завдала по Одеській області нового ракетного удару (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

Ввечері середи, 29 червня, Росія випустила по Одеській області дві ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Чергова ракетна атака. Ще два крилатих "подарунка" від рашистів прилетіли в Одеську область. Подробиці - згодом", - написав він.

З початку доби РФ випустила по Одеській області вже п'ять ракет.

Оновлено 18.00. Наразі відомо, що ракети вдарили по морському узбережжю Ізмаїльського району. За даними керівника прес-центру Cил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, рятувальники по уламках ідентифікували ракету, що знайшли у полі Одеського району. Це була Х-31. Дані про ушкодження та постраждалих уточнюють.

Росія завдала по Одеській області нового ракетного удару, - ОВА

Як повідомлялося, в Одесі вдень у середу, 29 червня, пролунав вибух. Одразу після вибуху почали лунати сирени. Виявилось, РФ вдарила по Одеській області ракетою Х-22, випущеною з літака Ту-22. Її збила ППО. Вона виявилася третьою, пущеною по регіону з початку доби.

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