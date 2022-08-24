Россия намерено провоцирует энергетическую бедность в мире, - Зеленский

Россия намеренно старается спровоцировать энергетическую бедность для десятков миллионов человек в разных странах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совбеза ООН.

"Россия намерено старается вызвать энергетическую бедность десятков миллионов человек, лишив их доступа к основным товарам и электроэнергии, намерено поднимая цены на энергию. Это делается постоянным членом Совета безопасности (ООН – ред.), который все еще пользуется привилегией своего права вето", - заявил президент Украины.

Отметим, что 24 августа в Нью-Йорке стартовало заседание Совета безопасности ООН, которое посвящено полугодию вторжения России в Украину. Совбез ООН на заседании должен рассмотреть круг вопросов, связанных с последствиями войны РФ против Украины. Инициаторами заседания выступают США и страны Европы, представленные в Совбезе.

Напомним, ранее стало известно, что в Кабмине готовят основной и запасной планы к прохождению отопительного сезона на фоне войны в Украине.

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