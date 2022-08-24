UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия намерено провоцирует энергетическую бедность в мире, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия намеренно старается спровоцировать энергетическую бедность для десятков миллионов человек в разных странах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совбеза ООН.

"Россия намерено старается вызвать энергетическую бедность десятков миллионов человек, лишив их доступа к основным товарам и электроэнергии, намерено поднимая цены на энергию. Это делается постоянным членом Совета безопасности (ООН – ред.), который все еще пользуется привилегией своего права вето", - заявил президент Украины.

Отметим, что 24 августа в Нью-Йорке стартовало заседание Совета безопасности ООН, которое посвящено полугодию вторжения России в Украину. Совбез ООН на заседании должен рассмотреть круг вопросов, связанных с последствиями войны РФ против Украины. Инициаторами заседания выступают США и страны Европы, представленные в Совбезе.

Напомним, ранее стало известно, что в Кабмине готовят основной и запасной планы к прохождению отопительного сезона на фоне войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООН