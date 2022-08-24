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Росія спеціально провокує енергетичну бідність у світі, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія навмисно намагається спровокувати енергетичну бідність для десятків мільйонів людей у різних країнах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію засідання Радбезу ООН.

"Росія має намір намагається викликати енергетичну бідність десятків мільйонів людей, позбавивши їх доступу до основних товарів і електроенергії, має намір піднімаючи ціни на енергію. Це робиться постійним членом Ради Безпеки (ООН-ред.), який все ще користується привілеєм свого права вето", - заявив президент України.

Зазначимо, що 24 серпня в Нью-Йорку стартувало засідання Ради Безпеки ООН, яке присвячене півріччю вторгнення Росії в Україну. Радбез ООН на засіданні має розглянути коло питань, пов'язаних з наслідками війни РФ проти України. Ініціаторами засідання виступають США і країни Європи, представлені в Радбезі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кабміні готують основний і запасний плани до проходження опалювального сезону на тлі війни в Україні.

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