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Россия намерена создать свой аналог ЕСПЧ

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация может создать свой аналог Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). На сегодня Москва не признает решения международных судебных инстанций.

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Соответствующую идею на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал президент России Владимир Путин, передает "Интерфакс".

По его словам, идея российского аналога ЕСПЧ требует проработки.

"В принципе, идея сама по себе правильная… Надо проработать. Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое", - заявил Путин.

Напомним, летом в России вступила в силу обновленная Конституция. Согласно правкам, она теперь находится в приоритете над международным правом. В частности, Конституционный суд России может не исполнять решение международных органов, "если они противоречат основному закону".

Европейский союз призвал Россию выполнять международные обязательства после изменения Конституции.

"Мы ожидаем, что Россия, независимо от любых поправок к своей Конституции, выполнит свои международные обязательства, в том числе обязательство выполнять решения ЕСПЧ", - заявили в ЕС.

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