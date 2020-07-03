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ЕС призвал Россию выполнять международные обязательства после изменения Конституции

Новости » Политика     03.07.2020 - 05:19
ЕС призвал Россию выполнять международные обязательства после изменения Конституции
Фото: Конституция России (flickr.com/moscow-live)

Некоторые изменения предусматривают верховенство Конституции над решением международных органов

Некоторые поправки к российской Конституции, поддержаны на референдуме, касаются изменений в политической системе и работе органов исполнительной, законодательной и судебной власти. Также поправки могут повлиять на исполнение Россией международных обязательств.

Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

По данным ведомства, внесенное в статью 79 дополнение предусматривает верховенство российской Конституции над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров, в частности, над решениями Европейского суда по правам человека.

"Мы ожидаем, что Россия, независимо от любых поправок к своей Конституции, выполнит свои международные обязательства, в том числе обязательство выполнять решения ЕСПЧ", - заявили в ЕС.

Напомним, голосование за поправки к Конституции РФ завершилось 1 июля. По состоянию на 2 июля, российский Центризбирком обработал 100% протоколов. Внесение изменений в Конституцию поддержали 77,92% избирателей. Изменения также предусматривают обнуление президентского срока Владимира Путина.

Ранее в ЕС заявляли, что не будут признавать результаты голосования за поправки к российской Конституции из-за голосования в Крыму и на оккупированном Донбассе.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКонституция
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