ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Россия намерена создать свой аналог ЕСПЧ

Москва, Четверг 10 декабря 2020 15:11
Россия намерена создать свой аналог ЕСПЧ
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация может создать свой аналог Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). На сегодня Москва не признает решения международных судебных инстанций.

Соответствующую идею на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал президент России Владимир Путин, передает "Интерфакс".

По его словам, идея российского аналога ЕСПЧ требует проработки.

"В принципе, идея сама по себе правильная… Надо проработать. Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое", - заявил Путин.

Напомним, летом в России вступила в силу обновленная Конституция. Согласно правкам, она теперь находится в приоритете над международным правом. В частности, Конституционный суд России может не исполнять решение международных органов, "если они противоречат основному закону".

Европейский союз призвал Россию выполнять международные обязательства после изменения Конституции.

"Мы ожидаем, что Россия, независимо от любых поправок к своей Конституции, выполнит свои международные обязательства, в том числе обязательство выполнять решения ЕСПЧ", - заявили в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ПутинРоссийская ФедерацияЕСПЧ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь