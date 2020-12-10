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Росія має намір створити свій аналог ЄСПЛ

Москва, Четвер 10 грудня 2020 15:11
Росія має намір створити свій аналог ЄСПЛ
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація може створити свій аналог Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). На сьогодні Москва не визнає рішення міжнародних судових інстанцій.

Відповідну ідею на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини підтримав президент Росії Володимир Путін, передає "Інтерфакс".

За його словами, ідея російського аналога ЄСПЛ потребує опрацювання.

"В принципі, ідея сама по собі правильна... Треба опрацювати. Усі такі інститути, як судовий слідчий і так далі, вони вимагають і фінансування, і зміни певних систем. Це те ж саме", - заявив Путін.

Нагадаємо, влітку в Росії набула чинності оновлена Конституція. Згідно з правками, вона тепер перебуває в пріоритеті над міжнародним правом. Зокрема, Конституційний суд Росії може не виконувати рішення міжнародних органів,"якщо вони суперечать основному закону".

Європейський союз закликав Росію виконувати міжнародні зобов'язання після зміни Конституції.

"Ми очікуємо, що Росія, незалежно від будь-яких поправок до своєї Конституції, виконає свої міжнародні зобов'язання, у тому числі зобов'язання виконувати рішення ЄСПЛ", - заявили в ЄС.

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