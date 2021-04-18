Россия намерена отомстить Чехии за высылку причастных к диверсии дипломатов

"Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", - говорится в заявлении.

В российском МИДе также усмотрели "американский след".

"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Высылка 18 сотрудников российского посольства и обвинения со стороны Чехии вызвали самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

Этот инцидент также подлил масла в худшую российско-западную напряженность со времен холодной войны, частично вызванную наращиванием российской военной силы на ее западных границах и в Крыму, который Москва оккупировала в 2014 году.

Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства в субботу, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.