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Россия намерена отомстить Чехии за высылку причастных к диверсии дипломатов

Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел России утверждает, что обвинения Чехии в том, что за взрывом на складе боеприпасов стояли российские шпионские службы, являются необоснованными и абсурдными. Москва намерена отомстить за высылку из Праги 18 сотрудников российского посольства.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", - говорится в заявлении.

В российском МИДе также усмотрели "американский след".

"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Высылка 18 сотрудников российского посольства и обвинения со стороны Чехии вызвали самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

Этот инцидент также подлил масла в худшую российско-западную напряженность со времен холодной войны, частично вызванную наращиванием российской военной силы на ее западных границах и в Крыму, который Москва оккупировала в 2014 году.

Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства в субботу, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

При этом он сообщил, эти же лица - объявленные полицией в розыск Александр Петров и Руслан Боширов, которые во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года пользовались также паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Как заявил Гамчек, лишь после покушения на Юлию и Сергея Скрипалей в Великобритании в Солсбери, стало известно, что речь идет именно о российских агентах.

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