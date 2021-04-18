Росія має намір помститися Чехії за висилку причетних до диверсії дипломатів

"Приймемо відповідні заходи, які змусять авторів цієї провокації усвідомити всю повноту відповідальності за руйнування основ нормального розвитку відносин між нашими країнами", - йдеться в заяві.

У російському МЗС також угледіли "американський слід".

"У прагненні догодити США на тлі недавніх американських санкцій щодо Росії чеська влада навіть перевершила своїх заокеанських господарів", - заявили в дипломатичному відомстві.

Висилка 18 співробітників російського посольства і звинувачення з боку Чехії викликали найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

Цей інцидент також підлив масла у гіршу російсько-західну напруженість з часів холодної війни, частково викликану нарощуванням російської військової сили на її західних кордонах і в Криму, який Москва окупувала у 2014 році.

Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства в суботу, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у 2014 році.