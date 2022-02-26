Росія наклала вето на резолюцію ООН про припинення війни з Україною

Російська сторона наклала вето на проект резолюції Ради безпеки ООН. У ній Росію закликали припинити війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання.

Згідно з результатами голосування, 11 країн-членів Радбезу виступили за прийняття резолюції, одна країна виступила проти, три країни, в тому числі Китай, - утрималися від голосування.

"Проект резолюції не приймається, оскільки проти нього проголосував постійний член Ради безпеки", - заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.