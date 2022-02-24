Россия начала вторжение в Украину: что происходит в городах

В ряде украинских городов под утро прозвучали мощные выстрелы. О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Звуки взрывов ночью услышали жители столицы. В основном о них сообщают жители Левого берега. Взрывы слышны на Виноградаре, Соломенском районе, на Печерске.
О взрывах также сообщают жители Харькова. По их свидетельству, в некоторых районах пропала вода. Пока не известно, связано ли это со взрывами. Взрывы прозвучали около 5 утра.
Из Борисполя сообщают, что взрывы слышны как и в городе, так и в районе аэропорта.
В Днепре горожане сообщают о звуках выстрелов, которые начали звучать около 5:30.
В Одессе также сообщают о сильных взрывах - около 5:00 и 5:10.
Жители Мариуполя сообщают о масштабных взрывах и вспышках.
Жители пограничной с Беларусью областью сообщают о мощных взрывах. В частности, вблизи белорусской границей со стороны Чернобыля.
Жители города Бурыня Сумской области сообщают, что слышны выстрелы. Также о взрывах сообщают жители Путивля.
В Николаеве также сообщают о взрывах. По данных местных СМИ, ракетным ударом разбомблен аэродром Кульбакино.
Также слышны взрывы в Херсонской области. Обстрелу подверглась Новая Каховка и Херсон. Ракетный удар был нанесен по военным объектам.
В небо над Николаевом подняли военную авиацию. Все подразделения николаевского гарнизона поднять по тревоге.
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