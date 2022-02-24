Росія почала вторгнення в Україну: що відбувається в містах

Київ

Звуки вибухів вночі почули жителі столиці. В основному про них повідомляють жителі лівого берега. Вибухи чути на Виноградарі, Солом'янському районі, на Печерську.

Харків

Про вибухи також повідомляють жителі Харкова. За їх свідченням, в деяких районах пропала вода. Поки не відомо, чи пов'язано це з вибухами. Вибухи пролунали близько 5 ранку.

Бориспіль

З Борисполя повідомляють, що вибухи чутні як і в місті, так і в районі аеропорту.

Дніпро

У Дніпрі городяни повідомляють про звуки пострілів, які почали звучати близько 5:30.

Одеса

В Одесі також повідомляють про сильні вибухи-близько 5: 00 і 5: 10.

Маріуполь

Жителі Маріуполя повідомляють про масштабні вибухи і спалахи.

Чернігівська область

Жителі прикордонної з Білоруссю областю повідомляють про потужні вибухи. Зокрема, поблизу білоруського кордону з боку Чорнобиля.

Сумська область

Жителі міста Буриня Сумської області повідомляють, що чути постріли. Також про вибухи повідомляють жителі Путивля.

Миколаїв

У Миколаєві також повідомляють про вибухи. За даними місцевих ЗМІ, ракетним ударом розбомблений аеродром Кульбакіно.

Херсонська область

Також чути вибухи в Херсонській області. Обстрілу піддалася Нова Каховка і Херсон. Ракетний удар був нанесений по військових об'єктах.

У небо над Миколаєвом підняли військову авіацію. Всі підрозділи Миколаївського гарнізону підняти по тривозі.