Росія почала вторгнення в Україну: що відбувається в містах

У низці українських міст під ранок пролунали потужні постріли. Про них повідомляють жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Звуки вибухів вночі почули жителі столиці. В основному про них повідомляють жителі лівого берега. Вибухи чути на Виноградарі, Солом'янському районі, на Печерську.
Про вибухи також повідомляють жителі Харкова. За їх свідченням, в деяких районах пропала вода. Поки не відомо, чи пов'язано це з вибухами. Вибухи пролунали близько 5 ранку.
З Борисполя повідомляють, що вибухи чутні як і в місті, так і в районі аеропорту.
У Дніпрі городяни повідомляють про звуки пострілів, які почали звучати близько 5:30.
В Одесі також повідомляють про сильні вибухи-близько 5: 00 і 5: 10.
Жителі Маріуполя повідомляють про масштабні вибухи і спалахи.
Жителі прикордонної з Білоруссю областю повідомляють про потужні вибухи. Зокрема, поблизу білоруського кордону з боку Чорнобиля.
Жителі міста Буриня Сумської області повідомляють, що чути постріли. Також про вибухи повідомляють жителі Путивля.
У Миколаєві також повідомляють про вибухи. За даними місцевих ЗМІ, ракетним ударом розбомблений аеродром Кульбакіно.
Також чути вибухи в Херсонській області. Обстрілу піддалася Нова Каховка і Херсон. Ракетний удар був нанесений по військових об'єктах.
У небо над Миколаєвом підняли військову авіацію. Всі підрозділи Миколаївського гарнізону підняти по тривозі.
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