Россия начала возвращать свои системы ПВО из Сирии, - СМИ

Издание обнародовало снимки, на которых можно заметить, что Россия перебросила из Масиафа на свою базу в Тартусе зенитную батарею типа С-300.

В Тартусе она была погружена на судно и направлена в Россию. Возможно, ЗРК С-300 могут использовать в войне против Украины на фоне дефицита вооружения, который сейчас наблюдается в армии оккупантов.

Также на снимках можно заметить исчезновение развернутой в прошлом месяце батареи, которая предназначалась для защиты неба над российской базой "Хамим" и портом Тартус.

Cпутниковый снимок локации, где находились системы ПВО РФ (ImageSatIntl)