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Росія почала повертати свої системи ППО з Сирії, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Росія почала повертати свої системи ППО з Сирії (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Росія повертає свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які перебували в Сирії. Їх можуть використовувати у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Kan.

Видання оприлюднило знімки, на яких можна помітити, що Росія перекинула з Масіафа на свою базу в Тартусі зенітну батарею типу С-300.

У Тартусі вона була завантажена на судно і направлена в Росію. Можливо, ЗРК С-300 можуть використовувати у війні проти України на тлі дефіциту озброєння, який зараз спостерігається в армії окупантів.

Також на знімках можна помітити зникнення розгорнутої минулого місяця батареї, яка призначалася для захисту неба над російською базою "Хамім" і портом Тартус.

Супутниковий знімок локації, де знаходилися системи ППО РФ (ImageSatIntl)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія перекидає велику кількість військ на південь України.

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