Росія почала повертати свої системи ППО з Сирії, - ЗМІ

Видання оприлюднило знімки, на яких можна помітити, що Росія перекинула з Масіафа на свою базу в Тартусі зенітну батарею типу С-300.

У Тартусі вона була завантажена на судно і направлена в Росію. Можливо, ЗРК С-300 можуть використовувати у війні проти України на тлі дефіциту озброєння, який зараз спостерігається в армії окупантів.

Також на знімках можна помітити зникнення розгорнутої минулого місяця батареї, яка призначалася для захисту неба над російською базою "Хамім" і портом Тартус.

Супутниковий знімок локації, де знаходилися системи ППО РФ (ImageSatIntl)