Росія почала повертати свої системи ППО з Сирії, - ЗМІ
Росія повертає свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які перебували в Сирії. Їх можуть використовувати у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Kan.
Видання оприлюднило знімки, на яких можна помітити, що Росія перекинула з Масіафа на свою базу в Тартусі зенітну батарею типу С-300.
У Тартусі вона була завантажена на судно і направлена в Росію. Можливо, ЗРК С-300 можуть використовувати у війні проти України на тлі дефіциту озброєння, який зараз спостерігається в армії окупантів.
Також на знімках можна помітити зникнення розгорнутої минулого місяця батареї, яка призначалася для захисту неба над російською базою "Хамім" і портом Тартус.
Супутниковий знімок локації, де знаходилися системи ППО РФ (ImageSatIntl)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія перекидає велику кількість військ на південь України.
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