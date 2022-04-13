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Россия с начала войны втрое увеличила расходы на пропаганду, - The Insider

Фото: в России резко выросли расходы на государственные СМИ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С начала войны против Украины правительство России в три раза увеличило финансирование государственной пропаганды. В частности, с января по март было выделено 17,4 млрд рублей (211,5 млн долларов) по сравнению с 5,4 млрд рублей за аналогичный период в прошлое году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Сообщается, что большая часть из выделенных денег была потрачена в марте, то есть в ходе активной фазы войны России против Украины. В частности, было выделено 11,9 млрд рублей (145 млн долларов) - вдвое больше, чем за январь и февраль вместе взятые.

Также сообщается, что динамика роста расходов на СМИ превышает траты на армию (+11%), расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы (+5,6%) и на социальную поддержку (+6,5%)

По данным издания, в 2022 году на государственные СМИ в России выделят 115,8 млрд рублей (1,41 млрд долларов по текущему курсу), из них:

  • RT - 28,7 млрд (350 млн долларов)
  • ВГТРК - 25,2 млрд (310 млн долларов)
  • Общественное телевидение России - 1,73 млрд (21 млн долларов)
  • "Останкино" - 1 млрд (12 млн долларов)
  • "Первый канал" - 6 млрд (73 млн долларов)
  • "Звезда" - 1,8 млрд (22 млн долларов)
  • МИА "Россия сегодня" - 9,3 млрд (113 млн долларов)
  • ТАСС - 3,6 млрд (43,7 млн долларов)

Напомним, ранее сообщалось, что Украина объявила российскому пропагандисту подозрение в публичных призывах к геноциду.

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