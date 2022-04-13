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Росія з початку війни втричі збільшила витрати на пропаганду, - The Insider

Фото: у Росії різко зросли витрати на державні ЗМІ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З початку війни проти України Уряд Росії втричі збільшив фінансування державної пропаганди. Зокрема, з січня по березень було виділено 17,4 млрд рублів (211,5 млн доларів) порівняно з 5,4 млрд рублів за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Повідомляється, що велика частина з виділених грошей була витрачена в березні, тобто в ході активної фази війни Росії проти України. Зокрема, було виділено 11,9 млрд рублів (145 млн доларів) - удвічі більше, ніж за січень і лютий разом узяті.

Також повідомляється, що динаміка зростання витрат на ЗМІ перевищує витрати на армію (+11%), витрати на національну безпеку і правоохоронні органи (+5,6%) і на соціальну підтримку (+6,5%)

За даними видання, в 2022 році на державні ЗМІ в Росії виділять 115,8 млрд рублів (1,41 млрд доларів за поточним курсом), з них:

  • RT - 28,7 млрд (350 млн доларів)
  • ВГТРК - 25,2 млрд (310 млн доларів)
  • Громадське телебачення Росії - 1,73 млрд (21 млн доларів)
  • "Останкіно" - 1 млрд (12 млн доларів)
  • "Перший канал" - 6 млрд (73 млн доларів)
  • "Зірка" - 1,8 млрд (22 млн доларів)
  • МІА "Росія сьогодні" - 9,3 млрд (113 млн доларів)
  • ТАСС - 3,6 млрд (43,7 млн доларів)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна оголосила російському пропагандисту підозру в публічних закликах до геноциду.

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