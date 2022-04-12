Украина объявила российскому публицисту подозрение в публичных призывах к геноциду
Правоохранители сообщили российскому публицисту Армену Гаспаряну первое в Украине подозрение в публичных призывах к геноциду украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Так, подозрение сообщили российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну в публичных призывах к геноциду, а также изготовлении и распространении материалов с такими призывами (ч. 2 ст. 442 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый, который является автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в своем произведении системно продвигал утверждение о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации.
"Автор призвал власти РФ провести "денацификацию" Украины, в том числе - путем проведения военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля. Подозреваемый указал на необходимость начала "денацификации", а по сути - геноцида украинского народа с границ так называемых "ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что утверждение из книги неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины.
К тому же управление делами президента РФ закупило ее для изучения и использования должностными лицами.
Украина объявила российскому публицисту подозрение в публичных призывах к геноциду (t.me/pgo_gov_ua)
Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные оккупантов, которые совершали геноцид в Бородянке.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 48-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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