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Россия начала военные учения в Арктике

Автор: Анастасия Рокитна

Россия начала крупные учения в Арктике. Они проходят с участием ПВО, кораблей, а также атомных и дизельных подводных лодок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

На первых этапах учений в состояние повышенной боевой готовности привели органы военного управления Северного флота, военные соединения и воинские части.

Особое внимание в рамках учения будет уделяться: обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море в данном регионе, сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что было начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море. В районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса; армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и к наращиванию системы противовоздушной обороны в данном направлении.

Фото: в Арктике военные учения РФ (function.mil.ru)

На различных этапах межвидового учения будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, летательные аппараты, заявили в Минобороны РФ.

Напомним, в Арктике состоялись совместные учения военно-воздушных сил США и Канады по противовоздушной обороне.

Также РБК-Украина сообщало, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса.

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