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Росія почала військові навчання в Арктиці

Автор: Анастасія Рокитна

Росія почала великі навчання в Арктиці. Вони проходять з участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії.

На перших етапах навчань в стан підвищеної бойової готовності призвели органи військового управління Північного флоту, військові з'єднання та військові частини.

Особлива увага в рамках навчання буде приділятися: забезпеченню безпеки об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці, проведенню рятувальних операцій і наданню допомоги на морі в даному регіоні, повідомили в прес-службі.

Повідомляється, що було розпочато розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу; армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці і до нарощування системи протиповітряної оборони в даному напрямку.

Фото: в Арктиці військові навчання РФ (function.mil.ru)

На різних етапах міжвидового навчання будуть задіяні атомні і дизельні підводні човни, кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з'єднання ракетних кораблів, судна забезпечення, літальні апарати, заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, в Арктиці відбулись спільні навчання військово-повітряних сил США і Канади з протиповітряної оборони.

Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина, Франція, Великобританія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.

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Новини України Російська ФедераціяАрктика
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