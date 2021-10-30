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Россия начала следить за эсминцем США, которой вошел в Черное море

Автор: Мария Кучерявец

Российские военные начали следить за американским эсминцем USS Porter. Это произошло после того, как корабль вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября", - говорится в сообщении.

Отметим, что американский эсминец отправился к Черному морю для совместных учений с партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!" - сообщали ранее в США.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЧерное море